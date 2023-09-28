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Италия

Сегодня, 19:55

«Наполи» сделал заявление по ситуации Осимхена, которого оскорбил пост в соцсетях клуба

Игнат Заздравин
Корреспондент
Виктор Осимхен.
Фото Reuters
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«Наполи» выпустил заявление по ситуации вокруг нападающего Виктора Осимхена.

27 сентября стало известно, что 24-летний нигериец планирует подать в суд на собственный клуб из-за видео в официальном TikTok аккаунте «Наполи», в котором высмеивался его промах с пенальти в матче с «Болоньей» (0:0) в 5-м туре серии А.

Позже Осимхен удалил все фотографии в форме неаполитанцев из своих соцсетей.

«Наполи» отмечает, что мы никогда не хотели оскорбить или высмеять Виктора Осимхена, который является сокровищем нашего клуба.

Доказательством тому является то, что во время летнего трансферного окна мы решительно отвергали каждое поступавшее предложение о трансфере нападающего за границу.

В наших социальных сетях, в частности TikTok, всегда использовались креативные приемы, которые, как в случае Осимхена, не были нацелены на то, чтобы оскорбить или высмеять кого-либо.

В любом случае, если Виктор и почувствовал себе оскорбленным, это было не то, чего хотел клуб», – сказано в заявлении «Наполи».

В текущем сезоне Осимхен забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу в 7 матчах за «Наполи» во всех турнирах. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром итальянской серии А.

Контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
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