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Италия

17 марта, 00:46

«Лацио» обыграл «Фрозиноне» и одержал победу в первом матче после отставки Сарри

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Лацио» на выезде обыграл «Фрозиноне» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 3:2.

У гостей сделал дубль Валентин Кастельянос, еще один гол забил Маттиа Дзакканьи. У хозяев отличились Поль Лирола и Валид Чеддира.

«Лацио» одержал победу в первом матче после отставки Маурицио Сарри, который возглавлял команду с июня 2021 года и был уволен 13 марта 2024 года. Римляне поднялись на девятое место в турнирной таблице серии А с 43 очками в 29 матчах.

«Фрозиноне» идет на 18-й строчке с 24 очками в 29 играх.

Италия. Серия А. 29-й тур
16 мар, 22:45. Stadio Benito Stirpe (Фрозиноне)
Фрозиноне
2:3
Лацио

Футбол
ФК Лацио
ФК Фрозиноне
Маурицио Сарри
2
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