В субботу, 19 августа, «Фрозиноне» на своем поле примет «Наполи» в рамках 1-го тура Серии А — 2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «Бенито Стирпе». Начало — в 19:30 по московскому времени.

Формальные события игры будут доступны в матч-центре «Фрозиноне» — «Наполи».

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Также за играми Серии А сезона 2023 / 2024 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск. Эфир стартует в 19:25 по московскому времени.

Матч будет судить бригада арбитров во главе с Маттео Марченаро, ассистентами станут Дарио Чеккони и Филиппо Берчильи. Резервным судьей назначен Федерико Ла Пенна.

«Наполи» является действующим чемпионом Италии. «Фрозиноне», в свою очередь, вернулось в Серию А спустя четыре года. В составе «Наполи» точно не будет Хвичи Кварацхелии. Полузащитник неаполитанцев и сборной Грузии по футболу пропустит матч 1-го тура Серии А из-за повреждения.

Полный календарь чемпионата Италии и турнирная таблица серии А сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Италия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024