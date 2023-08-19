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Италия

Сегодня, 20:15

«Дженоа» — «Фиорентина»: прямая трансляция матча серии А

«Фиорентина» Кокорина сыграет против «Дженоа» 19 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Фиорентина».
Фото Reuters
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В субботу, 19 августа, «Фиорентина» сыграет с «Дженоа» в рамках 1-го тура серии А. Встреча пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию формальных событий матча «Фиорентина» — «Дженоа».

Следить за матчами нового сезона серии А можно с помощью прямых трансляций на каналах холдинга «Матч ТВ». Центральную встречу будут показывать на главном телеканале, другие на каналах «Футбол».

Италия. Серия А. 1-й тур
19 авг, 21:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Фиорентина

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин включен в заявку флорентийцев на матч 1-го тура серии А против «Дженоа». В прошедшем сезоне 32-летний форвард на правах аренды играл за кипрский «Арис». Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.

Полный календарь чемпионата Италии и турнирная таблица серии А сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Италия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024

Футбол
ФК Дженоа
ФК Фиорентина
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 1 1 0 0 3-1 3
2
 Верона 1 1 0 0 1-0 3
3
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
4
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
5
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
8
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
9
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
10
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
11
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
12
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
13
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
14
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
17
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
18
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
19
 Эмполи 1 0 0 1 0-1 0
20
 Фрозиноне 1 0 0 1 1-3 0
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.08 19:30
Эмполи – Верона
 0 : 1
19.08 19:30
Фрозиноне – Наполи
 1 : 3
19.08 21:45
Дженоа – Фиорентина
 - : -
19.08 21:45
Интер – Монца
 - : -
20.08 19:30
Рома – Салернитана
 - : -
20.08 19:30
Сассуоло – Аталанта
 - : -
20.08 21:45
Лечче – Лацио
 - : -
20.08 21:45
Удинезе – Ювентус
 - : -
21.08 19:30
Торино – Кальяри
 - : -
21.08 21:45
Болонья – Милан
 - : -
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