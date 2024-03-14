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Италия

14 марта, 11:04

Гендиректор «Интера»: «Мы хотим, чтобы Мартинес остался в клубе, как и он сам»

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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о будущем Лаутаро Мартинеса в команде.

«Мы хотим, чтобы Лаутаро остался в команде и подписал новый контракт. Его желания совпадают с нашими, а это очень важно. Он наш капитан, ему нравится быть частью «Интера», поэтому я не вижу никаких проблем с продлением контракта», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо.

Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. В текущем сезоне 26-летний аргентинец сыграл 36 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 5 голевых передач. Действующий контракт игрока с миланским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

После 28 туров серии А «Интер» занимает первое место, набрав 75 очков в 28 матчах.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Джузеппе Маротта
Лаутаро Мартинес
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