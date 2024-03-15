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Италия

15 марта, 09:26

Тренер «Милана» Пиоли: «Итальянские клубы не так уж и далеко от других европейских»

Стефано Пиоли прокомментировал вылет итальянских клубов из Лиги чемпионов
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал вылет итальянских клубов из Лиги чемпионов.

«Думаю, итальянские клубы не так уж и далеко от других европейских, но, конечно, если команды из других лиг продолжат тратить такие деньги, легко не будет никому», — приводит слова Пиоли Football Italia.

В Лиге чемпионов участвовали четыре итальянские команды. «Милан» не смог выйти из группы F. «Лацио» вылетел в 1/8 финала от «Баварии». На том же этапе закончили свое выступление «Интер» и «Наполи», проиграв «Атлетико» и «Барселоне» соответственно.

В рейтинге УЕФА чемпионат Италии занимает третье место. На втором идет ла лига. Первым является АПЛ.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лацио
ФК Милан
ФК Наполи
Стефано Пиоли
0
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