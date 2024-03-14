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Италия

14 марта, 08:51

Де Росси рассказал о состоянии Дибалы и Лукаку перед матчем Лиги Европы

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси рассказал о состоянии Пауло Дибалы и Ромелу Лукаку перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Брайтона».

«Дибала уже чувствует себя хорошо, а Лукаку уже на протяжении нескольких месяцев испытывает проблемы с бедром, которые иногда обостряются. Какую бы команду мы ни выставили, мы обязаны провести хороший матч», — приводит журналист Альфредо Педулла слова де Росси.

Он добавил, что команда справится без этих игроков, если придется, однако решение по составу на матч пока не принято.

Первая встреча команд завершилась победой «Ромы» со счетом 4:0. Ответная встреча пройдет сегодня, 14 марта. Начало — в 23.00 мск.

Даниеле Де Росси
Пауло Дибала
Ромелу Лукаку
ФК Рома
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