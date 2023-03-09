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Италия

Сегодня, 20:47

Индзаги: «Лукаку должен набрать форму, чтобы помочь «Интеру» в концовке сезона»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги надеется, что нападающий Ромелу Лукаку продолжит набирать форму, чтобы помочь команде в оставшейся части сезона.

«Мы понимаем, насколько Лукаку важен для нас как игрок; в последнее время ему было тяжело. Теперь, однако, он демонстрирует некоторые хорошие признаки улучшения его игры. Он хорошо тренируется каждый день и уже забил решающий гол в игре с «Порту» в Лиге чемпионов. Мы хотим, чтобы он продолжал набирать больше физической мощи и приходил в форму, чтобы он мог внести больший вклад и помочь нам одержать больше побед в концовке сезона», — приводит слова Индзаги Football Italia.

«Интер» занимает второе место в чемпионате Италии, набрав 50 очков в 25 матчах. 15 марта команда проведет ответный матч против «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победной миланского клуба со счетом 1:0.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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