Камоцци посоветовал Миранчуку остаться в «Торино»

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци высказался о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Торино» — идеальная команда для Миранчука, здесь он показывает свой лучший футбол. Думаю, что ему стоит подписать полноценный контракт», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел 19 матчей в серии А, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Он выступает за туринский клуб на правах аренды до лета этого года. Миранчук продолжает принадлежать «Аталанте». Контракт с бергамасками рассчитан до конца сезона-2023/24.