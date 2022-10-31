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Сегодня, 13:36

Сарри — о поражении от «Салернитаны»: «Если выскажу все, что думаю о судействе, меня отстранят на полгода»

Главный тренер «Лацио» Сарри недоволен судейство в матче с «Салернитаной»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри раскритиковал судейство в матче 12-го тура чемпионат Италии с «Салернитаной» (1:3).

Тренер был недоволен эпизодом с желтой карточкой Сергею Милинковичу-Савичу на 72-й минуте встречи.

«Это даже не фол, и тем более не желтая карточка. Милинкович-Савич уже отдал мяч, а избежать столкновения было невозможно. За 50 лет в футболе я ни разу не видел, чтобы атакующей и владеющей мячом команде давали предупреждение за подобное. Если я выскажу все, что думаю о судействе, меня дисквалифицируют на полгода», — приводит слова Сарри Football Italia.

«Лацио» впервые в своей истории уступил «Салернитане» на домашнем стадионе. Полузащитник римлян Милинкович-Савич получил предупреждение и не сыграет с «Ромой» на следующей неделе.

«Лацио» потерпел второе поражение в сезоне и остается на четвертом месте в турнирной таблице серии А (24 очка).

Источник: https://football-italia.net/sarri-if-i-say-what-i-think-ill-get-a-six-month-ban/
ФК Лацио
ФК Салернитана
Маурицио Сарри
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