Чинквини считает, что у Черышева нет шансов перейти в команду Серии А в январе

Бывший спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини поделился мнением о выступлениях российского полузащитника Дениса Черышева в составе «Венеции».

«После матча с «Кальяри», в котором Денис забил два гола, я отправил ему сообщение, мы пообщались. Переход в «Венецию» дал ему шанс регулярно играть, но сам клуб сейчас находится в кризисной ситуации. У команды реально неудачный период, они находятся в зоны вылета из Серии Б. Может ли Денис заинтересовать клубы Серии А? Думаю, нет шансов, что в январе Денис перейдет в команду из Серии А. В первую очередь ему и «Венеции» нужно думать, о том, как не вылететь», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

31-летний россиянин присоединился к «Венеции» в конце августа 2022 года и провел за команду семь матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

После 11 туров Серии Б «Венеция» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице, набрав 9 очков.