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Италия

Сегодня, 12:21

Чинквини считает, что у Черышева нет шансов перейти в команду Серии А в январе

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Бывший спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини поделился мнением о выступлениях российского полузащитника Дениса Черышева в составе «Венеции».

«После матча с «Кальяри», в котором Денис забил два гола, я отправил ему сообщение, мы пообщались. Переход в «Венецию» дал ему шанс регулярно играть, но сам клуб сейчас находится в кризисной ситуации. У команды реально неудачный период, они находятся в зоны вылета из Серии Б. Может ли Денис заинтересовать клубы Серии А? Думаю, нет шансов, что в январе Денис перейдет в команду из Серии А. В первую очередь ему и «Венеции» нужно думать, о том, как не вылететь», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

31-летний россиянин присоединился к «Венеции» в конце августа 2022 года и провел за команду семь матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

После 11 туров Серии Б «Венеция» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице, набрав 9 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ital-yanskij-menedzher-net-shansov-chto-v-yanvare-chery-shev-perejdet-v-komandu-serii-a/
Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
Оресте Чинквини
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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