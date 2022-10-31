Черчесов: «Миранчук с Влашичем, похоже, нашел общий язык. А это плюс для обоих!»

Главный тренер «Ференвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» оценил выступление российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Милана» (2:1).

— Как вам гол Алексея Миранчука?

— Здорово забил. Это один из его фирменных ударов. Леша оказался в нужный момент в нужном месте и воспользовался пасом от Влашича. Судя по повторам, у вратаря «Милана» практически не имелось шансов спасти свою команду. Алексей хотя и пробил вроде бы не из самой удобной позиции, но «выстрел» получился очень хлестким и качественным, а голкипер был закрыт защитниками.

— Миранчук и в целом провел очень хороший матч, согласны?

— Мы с вами все-таки смотрели игру урывками. Полноценной картины у меня объективно быть не может. Но уже сам по себе фактор решающего гола против «Милана» говорит в пользу Леши. Молодец! Ну и с Влашичем Миранчук, похоже, нашел общий язык, а это плюс и для них обоих, и для всей команды. Чем больше Алексей станет выходить на поле, тем лучше для него. А тренер Юрич ему доверяет — это заметно.

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