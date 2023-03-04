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Италия

Сегодня, 09:25

Сарри о Спаллетти: «Он добьется чемпионства «Наполи» и станет королем Неаполя — это нечто особенное»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился мнением о своем коллеге — наставнике «Наполи» Лучано Спаллетти.

Римляне в гостях обыграл неаполитанцев в 25-м туре серии А со счетом 1:0.

«После этого сезона, если он добьется того, к чему он стремится. Он станет здесь [в Неаполе] королем. Победа прекрасна везде, но победа в Неаполе — это нечто особенное. Я рад за Лучано, у которого будет такой опыт», — цитирует Сарри DAZN.

Для неаполитанцев это поражение стало вторым в сезоне. Команда лидирует в чемпионате с 65 очками. «Лацио» обошел «Интер» и «Милан», поднявшись на второе место — 48 очков.

Футбол
ФК Лацио
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
Маурицио Сарри
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