Сегодня, 09:25
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился мнением о своем коллеге — наставнике «Наполи» Лучано Спаллетти.
Римляне в гостях обыграл неаполитанцев в 25-м туре серии А со счетом 1:0.
«После этого сезона, если он добьется того, к чему он стремится. Он станет здесь [в Неаполе] королем. Победа прекрасна везде, но победа в Неаполе — это нечто особенное. Я рад за Лучано, у которого будет такой опыт», — цитирует Сарри DAZN.
Для неаполитанцев это поражение стало вторым в сезоне. Команда лидирует в чемпионате с 65 очками. «Лацио» обошел «Интер» и «Милан», поднявшись на второе место — 48 очков.