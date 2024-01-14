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Италия

Сегодня, 10:05

Главный тренер «Монцы»: «Мы надеялись, что «Интер» окажется не столь сильным»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Монцы» Раффаэле Палладино отреагировал на поражение команды в матче серии А против «Интера» (1:5).

«Мы надеялись, что «Интер» окажется не столь сильным, но они вышли на поле очень мотивированными, и быстро забили два гола. У нас был шанс вернуться, если бы не ВАР. Соперник, конечно, заслужил победу. Для нас это не трагедия», — цитирует слова Палладино fcinter1908.it.

Единственный гол хозяев на 68-й минуте забил Маттео Пессина.

«Интер» (51 очко) продолжает лидировать в серии А. «Монца» (25) идет на 11-й строчке в турнирной таблице.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Монца
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