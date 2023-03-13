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Италия

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Спаллетти: «Кварцхелия забил «Аталанте» в стиле Марадоны — он на правильном пути»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти восхищен игрой полузащитника Хвичи Кварацхелии в матче с «Аталантой» (2:0) в 26-м туре чемпионата Италии.

«[В игре с «Аталантой"] Кварацхелия нам показал кое-что. Можно сказать, что его гол был в стиле Марадоны, который был богом футбола. Квара на правильном пути. У него большая частота касаний в пространстве, вы никогда не угадаете, куда он может уйти. Он уложит вас на землю, и краем глаза может даже ассистировать партнеру по команде», — сказал Спаллетти в эфире Radio Kiss Kiss Napoli.

В этом сезоне 22-летний Кварацхелия забил 13 голов и отдал 15 результативных передач в 28 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

Диего Марадона
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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