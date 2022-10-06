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Сегодня, 19:26

Моуринью: «Дибала — один из лучших игроков мира»

Моуринью назвал Дибалу одним из лучших игроков мира
Руслан Минаев

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает нападающего Пауло Дибалу одним из лучших игроков мира.

«Он делает очень хорошую работу. Он отлично знает своих одноклубников. Для меня Дибала — один из лучших игроков в мире.

Он взял на себя ответственность — быть важнейшим игроком «Ромы». У него есть спокойствие, которое было у великих игроков», — цитирует Моуринью Fox Sports.

В это межсезонье Дибала подписал с римлянами 3-летний контракт.

В этом сезоне 28-летний аргентинец провел за «Рому» 9 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Пауло Дибала
ФК Рома
Жозе Моуринью
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