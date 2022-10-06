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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает нападающего Пауло Дибалу одним из лучших игроков мира.
«Он делает очень хорошую работу. Он отлично знает своих одноклубников. Для меня Дибала — один из лучших игроков в мире.
Он взял на себя ответственность — быть важнейшим игроком «Ромы». У него есть спокойствие, которое было у великих игроков», — цитирует Моуринью Fox Sports.
В это межсезонье Дибала подписал с римлянами 3-летний контракт.
В этом сезоне 28-летний аргентинец провел за «Рому» 9 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.