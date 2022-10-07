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Италия

Сегодня, 11:25

Агент Шомуродова рассказал, почему Моуринью не отпустил форварда «Ромы» в другой клуб

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Элдор Шомуродов.
Фото Reuters

Кахор Муминов, агент нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова, порассуждал о перспективах своего клиента в римском клубе.

— «Рома» не отпустила Шомуродова летом, а он все равно не играет. Провел в серии А в этом сезоне всего два неполных матча. Что происходит?

— К Элдору был серьезный интерес со стороны «Торино», «Болоньи». Его хотели все ведущие турецкие клубы, саудиты. Но «Рома» решила его сохранить. У нас был разговор с Жозе Моуринью, с генеральным директором. Главный тренер посоветовал не читать прессу.

— Почему?

— Он дал понять Шомуродову, что никто его из клуба точно не выталкивает и не отдает. Если только поступит какое-нибудь безумное предложение, например из Азии, тогда они еще подумают.

Кахор Муминов и&nbsp;Элдор Шомуродов. «России нужно вступать в Азиатскую конфедерацию». Агент Кахор Муминов — о будущем нашего футбола, Шомуродове в «Роме» и Бакаеве в «Зените»

— Но почему бы не отдать Шомуродова в аренду в команду серии А?

— Моуринью сказал Элдору: «Послушай, даже пять матчей в «Роме» для тебя лучше, чем 10-15 игр в «Болонье».

Был вариант с «Монцей», которую курирует Берлускони. «Монца» вела переговоры с Де Дзерби, и тот первым номером попросил приобрести Шому. Не сложилось. В результате консультаций с Моуринью, с «Ромой», с нашими партнерами в Италии сделали вывод, что остаемся в Риме. Понимаете, джерси «Ромы», как и любого другого клуба с приставкой «топ», очень важная история в карьере каждого футболиста: это бренд, это фирма. Человек играет в топ-клубе одного из пяти ведущих чемпионатов. Этим надо дорожить. При этом Моуринью все время повторяет, что у Эла будут шансы.

Прекрасно отдаем себе отчет в том, что «Рома» заплатила «Дженоа» за нападающего большие деньги. В списках римлян всегда фигурирует большое количество игроков, но они остановили свой выбор именно на Элдоре. Это ценно. Клуб ни разу не дал ему понять, что он инородное тело. Шомуродову сказали: «Ты нам нужен. Давай борись».

— «Рома» не слишком высокая планка для Шомуродова?

— Ну и что теперь — разбежавшись, прыгнуть со скалы, что ли? «Рома» же выбрала Элдора, ее же никто не заставлял его покупать. Ну как вы можете заставить людей выложить за футболиста почти 20 миллионов?

На счету 27-летнего нападающего 1 гол в 3 матчах сезона за римлян.

Элдор Шомуродов
ФК Рома
Жозе Моуринью
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