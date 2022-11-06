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Италия

6 ноября, 23:28

Моуринью: «Мы постоянно терпим нелогичные поражения»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью назвал нелогичным поражение от «Лацио» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата Италии.

«Мы постоянно терпим нелогичные поражения. Мы проиграли «Аталанте», которая нанесла один удар в створ, а «Наполи» страдал в матче с нами больше, чем с кем-либо другим, и выиграл только благодаря чудо-голу Осимхена. Сегодня «Лацио» хватило одного полушанса, чтобы победить», — приводит слова португальца Football Italia.

«Лацио» с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице cерии А и опережает идущую двумя строчками ниже «Рому» на два очка.

ФК Лацио
ФК Рома
Жозе Моуринью
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