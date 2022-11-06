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Италия

Сегодня, 22:23

Ваноли может стать главным тренером «Венеции»

Иван Шитик
Корреспондент
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли может возглавить «Венецию», сообщает Sky Italia.

Именно он является основным претендентом на вакантный пост в клубе серии B.

В начале недели после увольнения хорватского специалиста Ивана Яворчича исполняющим обязанности главного тренера «Венеции» был назначен Андреа Сончин.

Безвыигрышная серия «Венеции» в серии B достигла пяти матчей, команда с 9 очками опустилась на предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.

Напомним, что за команду выступает российский полузащитник Денис Черышев.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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