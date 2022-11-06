Ваноли может стать главным тренером «Венеции»

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Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли может возглавить «Венецию», сообщает Sky Italia.
Именно он является основным претендентом на вакантный пост в клубе серии B.
В начале недели после увольнения хорватского специалиста Ивана Яворчича исполняющим обязанности главного тренера «Венеции» был назначен Андреа Сончин.
Безвыигрышная серия «Венеции» в серии B достигла пяти матчей, команда с 9 очками опустилась на предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице.
Напомним, что за команду выступает российский полузащитник Денис Черышев.
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