Моуринью о вылете из Кубка Италии: «Поздравляю «Кремонезе». Это странный турнир, но я научился не плакать после поражений»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Кремонезе» в матче 1/4 финала Кубка Италии — 1:2.

«Поздравляю «Кремонезе». Они выиграли два сложных матча против «Наполи» и против «Ромы» на выезде. Это странное соревнование, в котором повышаются шансы у команд, которые не были в серии А в прошлом сезоне, таких как «Кремонезе», или которые финишировали в нижней части таблицы. Это делает их достижение еще более впечатляющим — они заслуживают похвалы и заслуженно в полуфинале, поздравляю.

Мы поплатились за ужасный первый тайм, очень плохую игру. Затем, во втором, мы допустили индивидуальную ошибку. Ошибка в первом тайме вписывалась в контекст игры, учитывая, что мы играли очень плохо. Одна ошибка во втором тайме стоила нам второго гола. Потом у нас была положительная реакция, но они защищались с большим количеством, и нам не везло. Мы могли легко забить намного больше голов.

Но имеем то, что имеем. За эти годы я научился не плакать после поражения и вместо этого с нетерпением ждать следующей игры. Наша команда испытывает трудности, когда нам приходится применять ротацию. Мы изо всех сил пытаемся сыграть три игры за одну неделю. Возвращаясь к сегодняшнему матчу, мы заслужили расплату за то, как сыграли в первом тайме», — приводит слова Моуринью пресс-служба «Ромы».

В полуфинале «Кремонезе» встретится с «Фиорентиной». Первый матч состоится 5 апреля, а ответный — 26-го.