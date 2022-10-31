Моуринью о победном голе на 88-й минуте: «Можно говорить об удаче, но мы ждали ее 45 минут»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал волевую победу над «Вероной» (3:1) в 12-м туре чемпионата Италии.

«Хотелось бы поддержать «Верону» — она упорно боролась, чтобы сохранить ничью. [Их] молодой тренер — молодец, хорошо смог организовать игру вдесятером. Они создали нам трудности.

Конечно я рад победе — я не лицемерю. Иногда после игры я думаю о том, что мог бы сделать больше. Сегодня я думал о том, что уже не могу сделать большего. Когда выигрываешь на 90-й минуте (на самом деле победный гол был забит на 88-й минуте. — Прим. «СЭ»), можно говорить об удаче, но мы ждали эту удачу 45 минут», — сказал Моуринью после игры.

«Рома» набрала 25 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. «Верона» продлила серию поражений и остается на предпоследнем, 19-м месте (5 очков).