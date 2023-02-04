0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 23:14

Моуринью: «Я мог уйти из «Ромы» в декабре, но остался»

Ана Горшкова
Корреспондент
Жозе Моуринью.
Фото AFP
Telegram Дзен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о победе над «Эмполи» (2:0) в серии А.

«Я доволен. Мы играем с учетом наших ограничений, но делаем то, что должны. Мы набрали три очка в матче с тяжелым соперником, и я об этом сказал Паоло Дзанетти. Сейчас «Эмполи» в отличной форме, возможно, лучшей, и я считаю, что мы добились важной победы в матче с сильным соперником.

Не все на стадионе это понимают, да и в прессе есть люди, которые должны понять: если бы мы выпустили такой состав против «Кремонезе», то прошли бы в полуфинал Кубка Италии. Таковы реалии. Мы делаем то, что в наших силах, работаем усердно», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Также 60-летний специалист заявил, что мог уйти из «Ромы» в декабре 2022 года.

«Я мог уйти в декабре, но остался. Это моя жизнь, каждый день — игра. Иногда может казаться, что у „Ромы“ проблемы, но мы идем на равных с очень сильными командами», — сказал Моуринью.

«Рома» занимает третье место в турнирной таблцие серии А, набрав 40 очков. Следующий матч команда проведет против «Лечче» 11 февраля.

Источник: Football Italia

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
ФК Рома
ФК Эмполи
Жозе Моуринью
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федор Емельяненко: или суперкрасивый уход из ММА, или новые тонны хейта
Вратарь Илья Сорокин опроверг слухи об отношениях с актрисой Марго Робби
Офицер США в отставке рассказал об уловке Вашингтона в отношении Киева
Захарова высмеяла заявление МИД Франции о звонках Макрона Путину
Норвежскую журналистку изумила выставка о детях Донбасса в Москве
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 63 российских бойцов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Вратарь «Эмполи» трижды спас команду от пропущенного гола за 3 секунды

Смоллинг не торопится подписывать новый контракт с «Ромой»