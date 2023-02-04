Моуринью: «Я мог уйти из «Ромы» в декабре, но остался»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о победе над «Эмполи» (2:0) в серии А.

«Я доволен. Мы играем с учетом наших ограничений, но делаем то, что должны. Мы набрали три очка в матче с тяжелым соперником, и я об этом сказал Паоло Дзанетти. Сейчас «Эмполи» в отличной форме, возможно, лучшей, и я считаю, что мы добились важной победы в матче с сильным соперником.

Не все на стадионе это понимают, да и в прессе есть люди, которые должны понять: если бы мы выпустили такой состав против «Кремонезе», то прошли бы в полуфинал Кубка Италии. Таковы реалии. Мы делаем то, что в наших силах, работаем усердно», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Также 60-летний специалист заявил, что мог уйти из «Ромы» в декабре 2022 года.

«Я мог уйти в декабре, но остался. Это моя жизнь, каждый день — игра. Иногда может казаться, что у „Ромы“ проблемы, но мы идем на равных с очень сильными командами», — сказал Моуринью.

«Рома» занимает третье место в турнирной таблцие серии А, набрав 40 очков. Следующий матч команда проведет против «Лечче» 11 февраля.