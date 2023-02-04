Вратарь «Эмполи» трижды спас команду от пропущенного гола за 3 секунды

Сегодня, 22:37
«Рома» обыграла «Эмполи» в матче 21-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.
От разгромного поражения «Эмполи» спас голкипер Гульельмо Викарио, который в одном из эпизодов трижды выручил свою команду в течении 3 секунд.
После подачи с углового мяч оказался в ногах у Пауло Дибалы, который нанес удар. Голкипер справился с ударом, но на добивание первым успел Манчини — второй сэйв.
Третий удар наносил уже Тэмми Абрахам, но Викарио отбил мяч ногой, уже лежа на газоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования