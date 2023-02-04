Вратарь «Эмполи» трижды спас команду от пропущенного гола за 3 секунды

«Рома» обыграла «Эмполи» в матче 21-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

От разгромного поражения «Эмполи» спас голкипер Гульельмо Викарио, который в одном из эпизодов трижды выручил свою команду в течении 3 секунд.

После подачи с углового мяч оказался в ногах у Пауло Дибалы, который нанес удар. Голкипер справился с ударом, но на добивание первым успел Манчини — второй сэйв.

Третий удар наносил уже Тэмми Абрахам, но Викарио отбил мяч ногой, уже лежа на газоне.