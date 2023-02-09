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Италия

Сегодня, 20:35

Главный тренер «Торино» Юрич рассказал о возможном продлении своего контракта

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Торино» Иван Юрич рассказал о возможном продлении своего контракта.

«Я благодарю президента, который предложил мне продлить мой контракт, это всегда предмет гордости, когда твой босс хочет сохранить тебя в клубе. Но сейчас моя цель — сделать все возможное и добиться максимума от команды, я сосредоточен на этом. Я хочу хорошо провести эти последние месяцы сезона, а там посмотрим», — приводит слова Юрича Calciomercato.

Действующее соглашение 47-летнего специалиста с клубом рассчитано до лета 2024 года. Он возглавляет команду с мая 2021.

«Торино» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 30 очков в 21 матче.

Источник: Calciomercato
Иван Юрич
ФК Торино
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