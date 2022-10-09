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Италия

Сегодня, 07:18

Главный тренер «Удинезе» Соттил поделился ожиданиями от матча с «Аталантой»

Виктория Кравченко

Главный тренер «Удинезе» Андреа Соттил поделился мнение по поводу предстоящего матча 9-го тура серии А против «Аталанты».

«Мы хотим изменить менталитет, и сейчас мы думаем больше о том, что будем делать мы, а не что будет делать соперник. «Аталанта», как и мы, сюрприз этого сезона. заслуживают свое место в таблице. Будет отличный матч», — заявил Соттил ITASportPress.

Матч «Удинезе» — «Аталанта» состоится 9 октября. Начало — в 16.00 мск. «Аталанта» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков, «Удинезе» идет на 4-й позиции с 19 баллами.

ФК Аталанта
ФК Удинезе
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