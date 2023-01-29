Аллегри: «Ювентус» должен изолироваться от внешних проблем и стремиться вернуться к набранным очкам"

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата Италии против «Монцы».

«Команда должна изолироваться от всех внешних проблем, сконцентрироваться и стремиться вернуться к набранным очкам. Нас должен волновать только футбол. У нас впереди еще вторая часть сезона», — приводит слова Аллегри пресс-служба клуба.

20 января суд в Италии лишил «Ювентус» 15 очков в текущем сезоне чемпионата страны по футболу из-за финансовых махинаций.

Матч «Ювентус» — «Монца» пройдет сегодня. 29 января. Начало — 17.00 мск.