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Италия

Сегодня, 08:49

Аллегри: «Ювентус» должен изолироваться от внешних проблем и стремиться вернуться к набранным очкам"

Мария Гусева
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 20-го тура чемпионата Италии против «Монцы».

«Команда должна изолироваться от всех внешних проблем, сконцентрироваться и стремиться вернуться к набранным очкам. Нас должен волновать только футбол. У нас впереди еще вторая часть сезона», — приводит слова Аллегри пресс-служба клуба.

20 января суд в Италии лишил «Ювентус» 15 очков в текущем сезоне чемпионата страны по футболу из-за финансовых махинаций.

Матч «Ювентус» — «Монца» пройдет сегодня. 29 января. Начало — 17.00 мск.

Футбол
ФК Монца
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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