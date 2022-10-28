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Аллегри: «Сейчас бессмысленно думать о ЛЕ, мы должны сосредоточиться на серии А»

Аллегри поделился мнением об игре «Ювентуса» в текущем сезоне
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением об игре «Ювентуса» в текущем сезоне.

«Ювентус» впервые с 2014 года пропустит плей-офф Лиги чемпионов.

«Сейчас бессмысленно думать о Лиге Европы, мы должны переключиться и сосредоточиться на серии А. Завтра будет сложная игра. Мы должны выйти из сложившейся ситуации, но мы не сделаем это за один матч. У наших футболистов есть моральные ценности, и я очень на них рассчитываю. Нам не нужно отчаиваться, иначе мы не выберемся из этой ситуации. Мы знаем, насколько важна завтрашняя игра, она сложна вне зависимости от Лиги чемпионов, и мы должны сыграть ее как единое целое», — приводит слова Аллегри Football Italia.

«Ювентус» занимает восьмое место в турнирной таблице серии А, имея на счету 19 очков в 11 матчах.

Источник: https://football-italia.net/allegri-useless-for-juventus-to-think-about-serie-a-title-or-europa-league/
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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