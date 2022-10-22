Аллегри о победе над «Эмполи»: «Теперь мы больше похожи на команду»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Эмполи» (4:0) в матче 11-го тура чемпионата Италии.

«Теперь мы больше похожи на команду. [Противостоять «Эмполи"] в первые 60 минут было непросто, так как их игроки постоянно прессингуют и часто пасуют. Мы могли, как увеличить преимущество, так и пропустить.

Мы прибавляем, и тот факт, что команда сохранила тот же темп во втором тайме, показывает, что уровень физической подготовки растет. Мы хорошо тренировались [перед матчем], теперь во вторник нас ждет важная игра [против «Бенфики» в ЛЧ]», — сказал Аллегри после матча.

«Ювентус» выиграл второй матч подряд и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея 19 очков. «Эмполи» находится на 11-й позиции с 11 очками.