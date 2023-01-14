14 января, 23:34
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович до сих пор испытывает болевые ощущения в травмированном колене, утверждает MilanNews.it со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Если раньше предполагалось, что 41-летний игрок сможет вернуться на поле в середине февраля, то сейчас вероятен вариант, при котором сроки сдвинутся.
В текущем сезоне Ибрагимович не провел ни одного матча из-за восстановления после операции.
Прошлым летом швед подписал с миланцами соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2023 года.
В минувшем сезоне Ибрагимович провел 27 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования