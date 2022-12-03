Ибрагимович должен возобновить тренировке в общей группе «Милана» на следующей неделе

41-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович почти полностью восстановился после травмы, сообщает Goal.

Шведский форвард сможет принять участие в занятии команды в общей группе уже на следующей неделе.

В сезоне-2022/2023 Златан Ибрагимович на поле еще не появлялся — швед восстанавливался от травмы колена.

Действующий контракт шведского нападающего с «Миланом» рассчитан до конца нынешнего сезона.