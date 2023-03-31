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Италия

Сегодня, 18:30

Ибрагимович не сыграет с «Наполи» из-за травмы

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пропустит несколько недель из-за травмы бедра, сообщает Calciomercato.

Форвард получил повреждение в расположении сборной Швеции. По информации источника, у 41-летнего шведа выявлены проблемы с мышцами правого бедра.

Сообщается, что форвард пропустит матч чемпионата Италии с «Наполи» (2 апреля), а также с не сыграет с «Эмполи» 8 апреля.

Ранее шведский нападающий также не играл из-за травмы, полученной в мае прошлого года.

Ибрагимович впервые вышел на поле в этом сезоне в матче 24-го тура серии А против «Аталанты» (2:0), который состоялся 26 февраля.

Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
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