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Италия

Сегодня, 15:45

Ибрагимович вернулся в «Милан», он стал старшим советником руководства клуба

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил должность в клубе.

О назначении Ибрагимовича сообщила компания RedBird, которая владеет «Миланом». 42-летний швед будет операционным партнером и старшим советником владельца клуба Джерри Кардинале.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. «Милан» стал его последним клубом. Кроме того, форвард по ходу карьеры выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Барселону», «Интер», «Ювентус», «Аякс» и «Мальме».

Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
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