Ибрагимович вернулся в «Милан», он стал старшим советником руководства клуба

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил должность в клубе.

О назначении Ибрагимовича сообщила компания RedBird, которая владеет «Миланом». 42-летний швед будет операционным партнером и старшим советником владельца клуба Джерри Кардинале.

Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. «Милан» стал его последним клубом. Кроме того, форвард по ходу карьеры выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Барселону», «Интер», «Ювентус», «Аякс» и «Мальме».