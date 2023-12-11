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Италия

Сегодня, 16:25

Представитель Миранчука заявил об отсутствии переговоров об уходе россиянина из «Аталанты»

Микеле Антонов
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото AFP
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Валерио Джуффрида, представитель полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, в комментарии для «СЭ» высказался о будущем россиянина.

«Переход Миранчука в другой клуб? Сейчас Миранчук играет за «Аталанту». Но может случиться все что угодно. В последнем матче против «Милана» Алексей сыграл хорошо и отдал прекрасную голевую передачу. Когда он играет, это важный футболист для «Аталанты». На данный момент нет ничего конкретного.

Сейчас нет никаких переговоров по поводу возможного ухода Миранчука из «Аталанты». Но не могу быть уверен, что в будущем не будет интереса от какого-либо клуба. Конечно, он будет», — сказал Джуффрида «СЭ».

Ранее агент Миранчука Вадим Шпинев заявил, что Алексей сменит клуб в январе.

В текущем сезоне 28-летний россиянин провел за «Аталанту» 9 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт с итальянской командой рассчитан до лета 2025 года.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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