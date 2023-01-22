Игнатьев: «У Миранчука есть все шансы для возвращения в состав «Аталанты»

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что думает об игре полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».
«Алексей Миранчук в «Торино» от игры к игре прибавляет. Он уже забил четыре мяча. Вчера отметился голом в своем стиле, наказал «Фиорентину». Он чувствует себя уверено в команде, психологически стал своим человеком. Миранчук практически всегда играет. У него есть все шансы для возвращения в состав «Аталанты», где много качественных футболистов. Я думаю, что руководство клуба следит за Алексеем. Они с пониманием отнесутся к его возвращению. Важно, что он сам дает основание, чтобы на него могли рассчитывать, рассматривали как футболиста более высокого уровня, чем игрок «Торино», — приводит Betonmobile.ru слова Игнатьева.
Миранчук перешел в итальянскую «Аталанту» в 2020 году. С 2022-го он выступает за «Торино» на правах аренды до конца текущего сезона.
27-летний россиянин забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за туринцев во всех турнирах.
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