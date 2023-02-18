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Италия

Сегодня, 14:16

Игорь Колыванов: «Последний раз «Наполи» был чемпионом при Марадоне, а в этом году может стать при Кварадоне»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов высказался о рекорде форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича молодец! Я его поздравляю с этим рекордом. Пусть продолжает в том же духе, приносит голы и победы команде. Глядишь, и другие рекорды побьет.

Поможет ли Кварацхелия стать «Наполи» чемпионом? У неаполитанцев и так большой отрыв от второго места. В этом сезоне всем будет сложно с ними конкурировать, ведь эта интересная команда играет в красивый футбол и много забивает. «Наполи» долгие годы не выигрывали серию А, а в этом году они обязаны это сделать! Последний раз были чемпионами при Марадоне, а в этом году могут стать при Кварадоне» , — цитирует Колыванова Sport24.

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Сассуоло» (2:0) грузинский нападающий забил 10-й гол в серии А. Он стал самым молодым футболистом неаполитанского клуба с 10+ голами за сезон (с 1930-го года).

На данный момент «Наполи» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 62 очка.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-18-kolyvanov-posledniy-raz-napoli-byl-chempionom-pri-maradone-a-v-etom-godu-mozhet-stat-pri-kvaradone
Игорь Колыванов
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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