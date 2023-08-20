Сегодня, 01:28
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча первого тура чемпионата Италии против «Монцы» (2:0).
«Я доволен игрой, мы хорошо подготовились к матчу. «Монца» — непростой соперник. Я увидел у команды энтузиазм, в том числе благодаря полному стадиону. Постараемся исправить все недостатки. Я доволен игрой Маркуса Тюрама. Не будем забывать, что он пришел из другого чемпионата. Каждый день он работает все больше и больше, чтобы улучшить взаимодействие с партнерами. Пару раз ему не повезло, но гол придет. Арнаутович провел две тренировки, насчет него у меня не было сомнений», — приводит слова Индзаги журналист Джанлука Ди Марцио.
В следующем туре «Интер» отправится в гости к «Кальяри». Игра пройдет 28 августа. «Монца» 26 августа примет на своем поле «Эмполи».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
2
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Верона
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эмполи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
19
|Монца
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|1 : 3
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|1 : 4
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -