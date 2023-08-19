«Фиорентина» разгромила «Дженоа», Кокорин провел всю игру на скамейке запасных

«Фиорентина» в гостях разгромила «Дженоа» в матче 1-го тура серии А — 4:1.

Победу «фиалкам» принесли голы Кристиано Бираги (5-я минута), Джакомо Бонавентуры (11-я), Николаса Гонсалеса (40-я) и Роландо Мандрагоры (56-я). Единственный гол «Монцы» на 58-й минуте забил Давиде Бираски.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на матч, но провел всю игру на скамейке запасных.

В следующем туре «Фиорентина» на своем поле сыграет с «Лечче». Матч пройдет 27 августа. «Дженоа» в этот же день в гостях встретится с «Лацио».