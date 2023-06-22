«Интер» может подписать Зоммера или Мамардашвили на замену Онана

Сегодня, 17:04
«Интер» может подписать вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили или голкипера «Баварии» Янна Зоммера на замену Андре Онана, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, вратарем «нерадзурри» активно интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед» и «Интер» готов продать его за 60 миллионов евро. В случае ухода Онана миланский клуб рассматривает двух кандидатов: Мамардашвили и Зоммера.
В случае с грузинским голкипером речь идет о трансфере — его могут продать за 25 миллионов евро. Зоммера могут как купить, так и арендовать.
22-летний Мамардашвили в минувшем сезоне сыграл за «Валенсию» 42 матча, пропустил 49 голов и 9 игр отстоял на ноль. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.
34-летний Зоммер в сезоне-2022/23 провел в составе «Баварии» 25 матчей, пропустил 31 гол и 8 игр отстоял на ноль. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.