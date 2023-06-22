«Интер» может подписать Зоммера или Мамардашвили на замену Онана

«Интер» может подписать вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили или голкипера «Баварии» Янна Зоммера на замену Андре Онана, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, вратарем «нерадзурри» активно интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед» и «Интер» готов продать его за 60 миллионов евро. В случае ухода Онана миланский клуб рассматривает двух кандидатов: Мамардашвили и Зоммера.

В случае с грузинским голкипером речь идет о трансфере — его могут продать за 25 миллионов евро. Зоммера могут как купить, так и арендовать.

22-летний Мамардашвили в минувшем сезоне сыграл за «Валенсию» 42 матча, пропустил 49 голов и 9 игр отстоял на ноль. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

34-летний Зоммер в сезоне-2022/23 провел в составе «Баварии» 25 матчей, пропустил 31 гол и 8 игр отстоял на ноль. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.