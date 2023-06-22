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Италия

Сегодня, 17:16

С «Ювентуса» сняли обвинения в подделке счетов-фактур для получения налоговой выгоды

Ана Горшкова
Корреспондент
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С «Ювентуса» сняты обвинения в подделке счетов-фактур с целью получения необоснованной налоговой выгоды, сообщает Sky Sport.

По информации источника, прокуратура Турина в досудебном порядке признала, что спорные счета-фактуры не оказали значительного влияния на бюджет клуба и не привели к получению существенной налоговой выгоды. При этом все остальные предъявленные клубу обвинения остаются в силе — в частности, «Ювентус» подозревается в фальсификации иных форм финансовой отчетности, махинациях на трансферном рынке и препятствовании деятельности надзорных органов. Уголовный процесс по делу продолжается.

Ранее из-за фиктивного прироста капитала с «Ювентуса» сняли 10 очков в чемпионате Италии в сезоне-2022/23. Клуб занял 7-е место в турнирной таблице.

Источник: Sky Sport
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