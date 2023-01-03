«Интер» предложил новый контракт Шкриньяру

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«Интер» сделал защитнику Милану Шкриньяру новое предложение о продлении контракта.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, миланский клуб готов платить 6 миллионов евро в год, не считая бонусов. Клуб не намерен больше увеличивать предложение и ждет ответа от игрока.
С 1 января 27-летний словак имеет возможность подписать предварительный контракт с любым клубом не из Италии. «ПСЖ» заинтересован в игроке.
В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.