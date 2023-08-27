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Италия

Сегодня, 16:47

Итальянский журналист: «Думаю, Хвича проведет новый сезон не хуже, чем предыдущий»

Алина Савинова
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Итальянский журналист Массимо Франки поделился ожиданиями от игры полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в новом сезоне.

«Хвича стал настоящим лидером атаки «Наполи» и теперь этому статусу надо соответствовать. Конечно, небольшой спад в его игре может наступить, как это было в концовке прошлого сезона, но это нормально для молодого футболиста. Думаю, что новый сезон Кварацхелия проведет не хуже, чем предыдущий», — приводит «РБ Спорт» слова Франки.

Кварацхелия пропускал матч первого тура серии А из-за повреждения. В ближайшем туре чемпионата Италии «Наполи» сыграет против «Сассуоло». Матч пройдет 27 августа и начнется в 21.45 по московскому времени.

Кварацхелия перешел в «Наполи» летом 2022 года. Всего 22-летний хавбек провел 43 матча за итальянскую команду во всех турнирах, отметился 14 голами и 17 результативными передачами. Вместе с клубом из Неаполя он стал чемпионом Италии сезона-2022/23.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ital-yanskij-zhurnalist-hvicha-provedet-novy-j-sezon-ne-huzhe-chem-predy-dushhij/
Хвича Кварацхелия
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Интер 1 1 0 0 2-0 3
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 Фрозиноне 2 1 0 1 3-4 3
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 Фиорентина 1 1 0 0 4-1 3
7
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
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 Лечче 1 1 0 0 2-1 3
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 Аталанта 2 1 0 1 3-2 3
10
 Монца 2 1 0 1 2-2 3
11
 Салернитана 1 0 1 0 2-2 1
12
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
13
 Рома 2 0 1 1 3-4 1
14
 Торино 2 0 1 1 1-4 1
15
 Лацио 1 0 0 1 1-2 0
16
 Болонья 1 0 0 1 0-2 0
17
 Сассуоло 1 0 0 1 0-2 0
18
 Дженоа 1 0 0 1 1-4 0
19
 Эмполи 2 0 0 2 0-3 0
20
 Удинезе 1 0 0 1 0-3 0
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38 тур
26.08 19:30
Фрозиноне – Аталанта
 2 : 1
26.08 19:30
Монца – Эмполи
 2 : 0
26.08 21:45
Милан – Торино
 4 : 1
26.08 21:45
Верона – Рома
 2 : 1
27.08 19:30
Фиорентина – Лечче
 - : -
27.08 19:30
Ювентус – Болонья
 - : -
27.08 21:45
Лацио – Дженоа
 - : -
27.08 21:45
Наполи – Сассуоло
 - : -
28.08 19:30
Салернитана – Удинезе
 - : -
28.08 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
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