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Италия

Сегодня, 13:14

Тонали — о провале «Милана» в январе: «Играли с полными животами, потому проигрывали»

Тонали назвал причину неудач «Милана» в январе этого года
Виктория Кравченко
Алессандро Тонали.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Милана» Алессандро Тонали рассказал, почему команда плохо выступала в январе этого года.

«Играли с полными животами, потому и проигрывали — это была наша ошибка. Для успехов надо бороться за каждый мяч, прилагать максимум усилий. Нам надо добиться достойного результата как в Лиге чемпионов, так и в чемпионате», — цитирует слова Тонали pianetamilan.it.

После 25 туров серии А «Милан» набрал 47 баллов и расположился на пятом месте в турнирной таблице. Ранее клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»

ФК Милан
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