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Италия

Сегодня, 02:16

Канчельскис: «Интересно было бы увидеть Миранчука в «Милане»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил игру российского полузащитник Алексея Миранчука за «Торино».

«Миранчук проводит довольно хороший сезон в Италии, там и надо оставаться. «Торино» — неплохая команда, но не предел мечтаний. Думаю, варианты будут у него летом. Где бы он смог заиграть? Интересно было бы увидеть Миранчука в «Милане». Мне кажется, потянет. Игрок он талантливый. Жаль только, что пересидел в РПЛ», — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса.

В этом сезоне Миранчук сыграл 20 матчей, забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-interesno-by-lo-by-uvidet-miranchuka-v-milane-dumayu-potyanet/
Алексей Миранчук
Андрей Канчельскис
Футбол
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