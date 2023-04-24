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Сегодня, 12:56

Капелло: «Спад в игре Кварацхелии? Чушь. Его команда вот-вот выиграет скудетто»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Фабио Капелло не считает спадом семиматчевую серию полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии без результативных действий.

«Спад в игре Кварацхелии? Чушь. Его команда вот-вот выиграет скудетто», — приводит «РБ Спорт» слова Капелло.

Последний раз Кварацхелия набирал очки в матче 27-го тура чемпионата Италии с «Торино», который прошел 19 марта. В этой игре он забил гол и сделал результативную передачу. С тех пор футболист провел 6 игр за клуб и одну за сборную.

После 31-го тура «Наполи» лидирует в турнирной таблице серии А, набрав 78 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fabio-kapello-spad-v-igre-hvichi-chush-ego-komanda-vot-vot-vy-igraet-skudetto/
Фабио Капелло
Хвича Кварацхелия
Футбол
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