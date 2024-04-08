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Италия

Сегодня, 15:41

Кассано раскритиковал Леау. Футболист ответил ему эмодзи клоуна

Виктория Кравченко
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Экс-нападающий «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал вингера «Милана» Рафаэла Леау. Футболист ответил ему.

«Леау считает себя гением, и некоторые даже с ним согласны. Я считаю его просто хорошим игроком и не изменил своего мнения. Он не забивал 5,5 месяцев в такой плохой лиге, как серия А. Несколько лет назад он бы с трудом играл за шестую-седьмую команду лиги», — сказал Касссано в эфире RAI.

Леау на своей странице в соцестях опубликовал эмодзи клоуна.

В 27 матчах нынешнего сезона серии А Леау забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

Антонио Кассано
Рафаэл Леау
ФК Милан
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