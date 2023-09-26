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Италия

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Кассано — о Леау: «Ни рыба ни мясо. В «Милане» нет чемпионов»

Руслан Минаев
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Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о нападающем «Милана» Рафаэле Леау.

«Леау — ни рыба ни мясо. Он похож на Марсьяля. Нзола забил больше него в прошлом сезоне.

В Лиге чемпионов нужны игроки с индивидуальностью, которые могут делать разницу в матчах. В «Милане» нет чемпионов», — сказал Кассано в эфире Bobo TV.

24-летний Леау в этом сезоне провел за «Милан» 6 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Всего на его счету 169 игр за «россонери», 46 голов и 38 передач.

Антонио Кассано
ФК Милан
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