Кечинов заявил, что «Наполи» стал флагманом итальянского футбола

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов высказался о победе «Наполи» в текущем розыгрыше чемпионата Италии.

«Мне очень нравится эта команда, и не только из-за того, что туда Хвича перешел. Они и в прошлом сезоне играли ярко, симпатично — играющая команда. Я очень рад за них. Еще недавно гегемонами чемпионата Италии были «Интер», «Милан», «Ювентус». А «Наполи» немного был на задворках. Сейчас картина поменялась: «Наполи» стал флагманом итальянского футбола, и мне очень приятно, что в этой команде играет Хвича, который выступал в российском чемпионате, это очень интересный футболист», — приводит слова «Газета.Ru».

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша серии А отрыв «Наполи» от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.