Кьеллини поддержал «Ювентус» в связи со снятием с клуба 15 очков

Экс-защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, что думает о ситуации в туринском клубе.

«Мне очень больно. Мне грустно и больно видеть то, что происходит с «Ювентусом». Это сложно, когда не Турине, тяжело всем, кто любит клуб. Фанатам сейчас нужно набраться терпения, так как клуб продолжает бороться, и я надеюсь, что все закончится наилучшим образом», — цитирует Кьеллини The Athletic.

Ранее с «Ювентуса» было снято 15 очков из-за финансовых махинаций. Клуб занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка.