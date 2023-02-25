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Италия

Сегодня, 09:45

Кьеллини поддержал «Ювентус» в связи со снятием с клуба 15 очков

Виктория Кравченко
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Экс-защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, что думает о ситуации в туринском клубе.

«Мне очень больно. Мне грустно и больно видеть то, что происходит с «Ювентусом». Это сложно, когда не Турине, тяжело всем, кто любит клуб. Фанатам сейчас нужно набраться терпения, так как клуб продолжает бороться, и я надеюсь, что все закончится наилучшим образом», — цитирует Кьеллини The Athletic.

Ранее с «Ювентуса» было снято 15 очков из-за финансовых махинаций. Клуб занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Джорджо Кьеллини
ФК Ювентус
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