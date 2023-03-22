Конте может возглавить «Рому» в случае ухода Моуриньо

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может возглавить «Рому», если свой пост покинет наставник «волков» Жозе Моуринью, сообщает Corriere dello Sport.

Ожидается, что Конте будет уволен из «шпор» уже на этой неделе, а исполняющим обязанности главного тренера английской команды будет назначен Райан Мэйсон.

По информации источника, есть высокая вероятность, что португальский специалист покинет римский клуб. В его услугах заинтересованы в «Реале» и «ПСЖ».

Контракт Моуринью с «Ромой» рассчитан до июня 2024 года.