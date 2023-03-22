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Италия

Сегодня, 13:48

Семин: «Российским игрокам надо брать пример с Кварацхелии»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на выход вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии на второе место в списке самых дорогих игроков серии А.

«Второе место Хвичи в рейтинге самых дорогих футболистов чемпионата Италии — абсолютно заслуженное. Он доказал своей выдающейся игрой, что достоин самой высокой оценки. Думаю, всем, в том числе и российским игрокам, надо брать с него пример: все возможно, если упорно работать», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в данный момент в 85 миллионов евро. В ноябре 2022 года стоимость игрока составляла 60 миллиона евро.

В текущем сезоне полузащитник провел 30 матчей за итальянский клуб во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 16 результативных передач

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-rossijskie-futbolisty-dolzhny-brat-primer-s-hvichi-on-dokazal-chto-vse-vozmozhno/
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
Юрий Семин
серия А
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