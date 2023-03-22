Семин: «Российским игрокам надо брать пример с Кварацхелии»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на выход вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии на второе место в списке самых дорогих игроков серии А.

«Второе место Хвичи в рейтинге самых дорогих футболистов чемпионата Италии — абсолютно заслуженное. Он доказал своей выдающейся игрой, что достоин самой высокой оценки. Думаю, всем, в том числе и российским игрокам, надо брать с него пример: все возможно, если упорно работать», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кварацхелии в данный момент в 85 миллионов евро. В ноябре 2022 года стоимость игрока составляла 60 миллиона евро.

В текущем сезоне полузащитник провел 30 матчей за итальянский клуб во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 16 результативных передач